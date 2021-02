Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : " The Turn Of A Friendly Card " le cinquième album du groupe de rock progressif britannique, The Alan Parsons Project, sorti en 1980

Dans les coulisses de l'album de The Alan Parsons Project : The Turn Of A Friendly Card

Pochette de l’album "The Turn Of A Friendly Card" de The Alan Parsons Project (1980)

Qui est Alan Parson ?

Simplement un ingénieur du son mais qui va passer rapidement à l'enregistrement de musiciens et de groupes rock aussi prestigieux que les Beatles en 69 ou encore Pink Floyd sur le ''Dark Side of the Moon'' en 73 et le tout dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres. Cet album The Turn Of A Friendly Card nous offre 40 minutes à la fois entre pop symphonique et rock progressif, un disque qui nous emmène dans un univers, ici le concept est celui d'un homme amateur de jeux qui va miser tout ce qu'il a dans un casino, pour mieux tout perdre à la fin.

Un album indispensable et certainement l'un des plus réussis de The Alan Parsons Project

