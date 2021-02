Dans les coulisses de l'album de Barbra Streisand : Guilty

Cet album, c'est un peu comme du miel pour les oreilles, une sorte de bonbon bien sucré, un chamallow hyper moelleux, une guimauve fondante !... Oui, mais celle qui réconforte pendant les longues soirées d'hiver seul(e) sous un plaid devant un feu de cheminée qui crépite

C'est chaud, ça crépite...

Voila, maintenant que j'ai allumé un beau feu de cheminée dans les règles de l'art, laissez moi poser l'album "Guilty" sur la platine pour vous mettre dans l'ambiance de ce 33 tours.

Let’s the music play : "Guilty" de Barbra Streisand Copier

Barbra Streisand est l'une des artistes ayant vendu le plus de disques, avec plus de 71,5 millions d'albums vendus aux États-Unis et plus de 140 millions d'albums vendus dans le monde

elle a obtenu plus de 51 disques d'or, 30 disques de platine, et 13 disques multi-platine rien qu'aux États-Unis

Le 45 tours Woman in Love qui sera le plus gros hit de l'album Guilty a été écrit par Barry et Robin Gibb des Bee Gees et s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires

Avertissement : Le bain est très chaud...