Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : "Just as I am" le premier album de Bill Withers enregistré en 1971 au Record Plant Studio de Los Angeles, ce 33 tours contient le hit planétaire "Ain't no sunshine"

Dans les coulisses de l'album de Bill Withers : Just as I am

Pochette Album vinyle de Bill Withers "Just as I am"

Loin du clinquant de l'univers de la soul de ce début des années 70, Bill Withers apparaît comme l’anti-star par excellence. Sa rencontre en 1970 avec Booker T. Jones, va lui permettre d’enregistrer son premier album solo, Just As I Am. William Withers, dit Bill Withers est né le 4 juillet, (le jour de la fête nationale Américaine) en 1938 à Slab Fork (Virginie-Occidentale) il est décédé le 30 mars 2020 à Los Angeles. Après avoir grandi dans la pauvreté, au sein d'une communauté minière, il s’engagera dans la Marine, pour finir par s’installé à Los Angeles où il travaillera pour les usines Ford mais en gardant le secret espoir de devenir chanteur.

Bill Withers : 1938/2020

Sa carrière a duré environ quinze ans et pendant cette période, il a écrit et enregistré des chansons qui ont marqué les esprits dont certaines reprises par les plus grands artistes, parmi ces hymnes soul on retrouve « Lean on Me » et « Ain’t No Sunshine » des titres simples mais avec une âme. Une bonne chanson se reconnaît aux années qui passent, les siennes ont la classe et sont intemporelles

Dès son premier album "Just As I Am" en 1971, il connaît le succès avec son tube "Ain't No Sunshine". Le titre sera repris dans une scène culte du film Coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant, sorti en 1999.

J’ai grandi à l’époque de Barbra Streisand, Aretha Franklin, Nancy Wilson, c’était une époque où une grosse et laide femme qui savait chanter avait de la valeur. Aujourd’hui, tout est une question d’image, ce n’est pas de la poésie, ce n’est tout simplement pas mon époque

Bill Withers

70's soul music avec Bill Withers

En quinze années de carrière, il laisse derrière lui des titres soul mondialement connus, comme "Just the Two of Us". cette chanson écrite par Bill est enregistrée en 1980 par le saxophoniste Grover Washington Jr sur son album Winelight, avec Bill Withers au chant.

Lauréat de trois Grammys, il a fait l’objet d’un documentaire en 2009 "Still Bill" et été intronisé en 2015 au Rock and Roll Hall of Fame.

Quand Stevie chante "Ain't no sunshine" pour Bill au Rock & Roll Hall of Fame en 2015

Bill Withers, une âme heureuse... May the soul be with you !