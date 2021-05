Dans les coulisses de l'album de Billy Joel : Piano Man

Billy Joel natif du Bronx a vendu 150 millions d'albums. Le quart de sa production a atteint le top 40 des ventes ! Il est le ''Elton John américain"

Let The Music Play : Billy Joel - Piano Man (1973) Copier

"Piano Man" de Billy Joel vient de son expérience personnelle, dans cette chanson, il décrit son travail de joueur de piano-bar à Los Angeles dans les années 1970.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

j'étais fauché à l'époque, donc j'ai écrit "You're My Home'' pour ma femme comme cadeau de la Saint-Valentin

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Billy Joel n’a pas sorti de nouvel album depuis 1993, mais ca ne l’empêche pas de se produire à guichets fermés sur la scène du Madison Square Garden tous les mois depuis cinq ans, ni de remplir des stades entiers lors de tournées dans tout le pays du monde. Ses amis sont : Paul McCartney, Elton John, Bruce Springsteen, Paul Simon... il est de la veine des grands auteurs-compositeurs, c'est un artiste injustement méconnu chez nous car on ne cite souvent de lui que ''Honesty'' ou ''Just the way you are'' mais Billy Joel c'est tout un univers musical bien plus riche que quelques tubes FM joués par les radios françaises.

Souhaitons longue vie au jeune papa Billy Joel, il a 2 petites filles de 3 ans et 1 an et aujourd’hui il coule des jours heureux en famille sous le soleil de Palm Spring en Floride.