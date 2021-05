Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : un album culte de 1984 ''I Feel For You'' une pépite de la diva Soul, Funk... Chaka Khan, un 33 tours qui sera numéro 1 des ventes en Angleterre et aux États-Unis.

Dans les coulisses de l'album de Chaka Khan : I Feel For You

Chaka Khan : I Feel For You (1984)

Let The Music Play : Chaka Khan - I Feel For You (1984) Copier

''I Feel For You'' un titre enregistré par Prince pour son premier album en 1979 qui a en fait été écrit pour Patrice Rushen à l'origine, mais elle l'a refusé, d'autres étaient cependant moins pointilleux comme les Pointer Sisters qui ont enregistré une version du titre en 1982 pour leur album So Excited. La version de Chaka Khan est certainement la version la plus réussie, Stevie Wonder est à l'harmonica et Melle Mel, surtout connue pour son travail avec Grandmaster Flash & the Furious Five, se charge du rap au début de la chanson, cerise sur le gateau, le titre a été produit par Arif Mardin, une légende de l'industrie du disque aux USA.