Dans les coulisses de l'album de Chicago : X

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : le dixième album du groupe américain Chicago, il est sorti le 14 juin 1976 et contient le tube planétaire "If you leave me know"

Sorti en 1976, Chicago X est le huitième album de Chicago et leur dixième album en tout, car le groupe a sorti aussi un live et un best-of. C'est dans ce 33T que l'on retrouve l'inoubliable If You Leave Me Now, composé et interprété par le bassiste Peter Cetera. L'album récoltera trois Grammy Awards en 1977 : notamment un pour la pochette et un pour le single If You Leave Me Now, c'est très souvent la chanson citée en premier par quelqu'un quand on lui parle de Chicago et c'est également la seule chanson de Chicago connue du grand public. Chicago X est un très bon disque de pop/rock jazzy comme le groupe, alors, en usinait avec réussite.

Let’s the music play : X de Chicago Copier

Album Chicago X et 45 tours If you leave me know

Another Rainy Day in New York City est le 1er single extrait de l'album X écrit et chanté par Robert Lamm du groupe Chicago