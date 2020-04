Dans les coulisses de l'album de Christophe : Les mots bleus

Les Mots bleus est le cinquième album studio de Christophe, paru en 1974, un an après Les Paradis perdus, Les Mots bleus est la seconde collaboration entre Christophe et Jean-Michel Jarre, connu comme parolier à l'époque grâce au précédent opus.

Christophe en a composé toutes les musiques, et Jean-Michel Jarre est l'auteur de 6 titres. Je vous propose de redécouvrir quelques titres et surtout l’atmosphère si particulière de cet album inoubliable

Je travaille comme sur une robe : un moment on coud l’ourlet, à un autre les boutons. Je place le chant au dernier moment. Il y a des heures où je trouve ma voix. La fatigue résonne. La voix voilée du soir ou rauque à 4 heures du matin en fin de poker.

Christophe

Christophe dans son studio du quartier Montparnasse

Jean-Michel Jarre chez son ami Christophe

Jean-Michel Jarre dans le studio de son ami Christophe, une amitié de plus de quarante ans. C'est peu connu ou oublié, mais Jarre a écrit les textes des deux albums fondateurs de Christophe, « les Paradis perdus » et « les Mots bleus », en 1974 et 1975