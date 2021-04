Dans les coulisses de l'album de Daniel Balavoine : Loin des yeux de l'occident

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : "Loin des yeux de l'occident", le septième et avant dernier album de Daniel Balavoine sorti en 1983, un 33 tours qui s’est vendu à 250 000 exemplaires et certifié disque d'or en 1984.

Let The Music Play : Daniel Balavoine - Loin des yeux de l'occident (1983) Copier

En ce début des années 80, Daniel Balavoine était un vrai précurseur dans la façon de concevoir et d’enregistrer techniquement un disque, cet album est conçu à base d’ordinateurs reliés à un système de claviers, une technique assez peu courante à l'époque chez les artistes français.

Daniel Balavoine dans son studio utilisant un Fairlight pour enregistrer son album

Le premier acheteur du Fairlight est l'anglais Peter Gabriel, beaucoup d'autres suivront : Stevie Wonder, Herbie Hancock, Trevor Horn (de Art of Noise)... Jean Michel Jarre est le premier à l'utiliser en France sur l'album Les chants magnétiques, Daniel Balavoine l'utilisera à partir de 1983 pour son album _Loin des yeux de l'Occident_.

Les textes abordent, comme l’indique le titre de l’album ‘’Loin des yeux de l’Occident’’, des situations particulièrement éloignées de nos réalités occidentales, comme dans cette chanson, Pour la femme veuve qui s'éveille, qui aborde la condition des femmes en Afrique Noire, au Kazakhstan et en Chine.

Balavoine, son regard sur le monde politique et la jeunesse en 1980

Daniel Balavoine est un auteur-compositeur qui a une conscience politique et un regard sur l’humanité qui l’entoure, c’est un homme concerné qui se positionne, s’indigne, se révolte, on se souvient de son coup de gueule le 9 mars 1980, lors d'un débat au journal de midi sur Antenne 2.

"Frappe avec ta tête", cette chanson évoque la torture dans les pays d'Amérique latine soumis aux dictateurs militaires, elle raconte l'histoire d'un écrivain-poète argentin auquel on a coupé la langue et les doigts et dont le seul moyen de s'exprimer est de frapper avec sa tête.

"Partir avant les miens", Dans cette chanson, Balavoine, alors âgé de 31 ans, évoque sa propre mort et son enterrement et déclare : « vouloir mourir avant ceux qu'il aime, pour ne pas hériter de la douleur du deuil de la perte d'un proche. » Une chanson qui résonnera comme une sinistre prémonition lorsque trois ans plus tard, Daniel Balavoine meurt un 14 janvier 1986 dans un accident d'hélicoptère lors du Paris-Dakar.

Et j’ai souvent souhaité partir avant les miens, pour ne pas hériter de leur flamme qui s’éteint…