Dans les coulisses de l'album de Daryl Hall & John Oates : Private Eyes

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : "Private Eyes" le dixième album studio du duo Hall and Oates, sorti le 1er septembre 1981, il contient notamment les deux hits : Private Eyes et I Can't Go for That (No Can Do).