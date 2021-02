Dans les coulisses de l'album de David Koven : Afrique

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : "Été torride" nous sommes en 1985 et sort le 2ème album d'un certain David Koven

David Koven, né David Cohen le 30 décembre 1955 à Oujda au Maroc, on le découvre tout d'abord en 1982 avec un premier album Jade qui contient le tube Samba Maria ses compositions s'inspirent des musiques latino-américaines et brésiliennes mais aussi des rythmes funk et de la musique soul avec des singles comme Marvin en 1988 en hommage à son idole Marvin Gaye. Mais comme en plein coeur de cet hiver on a besoin de soleil et d'évasion, j'ai choisi de m’arrêter sur son album de 1985 "Été torride" afin de se rappeler quelques hits de ce 33 tours qui tournaient en boucle sur les radios FM de ce milieu des années 80.

Let the music play : "Été torride" de David Koven (1985)

Aujourd’hui David Koven vit dans les Hauts-de-France, voici un reportage sur la vie du chanteur réalisé par France 3 Picardie chez lui dans sa maison en forêt de Compiègne dans l'Oise.