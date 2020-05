Dans les coulisses de l'album de Diana Ross : Diana

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : Diana, le dixième album studio de Diana Ross, il est sorti le 22 mai 1980 chez Motown et avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés c'est l'album le plus vendu de sa carrière !

Vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, cet album a donné naissance à trois singles, qui deviendront 3 hits internationaux, dont le fameux Upside Down, produit par la Chic Organization (Nile Rodgers et Bernard Edwards, qui ont signé les morceaux), c'est un disque qui ajoute à la discographie de Diana Ross un son et un style disco pour commencer une nouvelle décennie, celle des années 80. La pochette montre la diva plutôt sophistiquée habituellement en t-shirt et jeans, bien loin de son look habituel. L'album sera remixé par Berry Gordy le patron de la maison de disque Motown, qui estimera le mix de Chic trop "spécial"... Nile Rodgers a déclaré que la majorité des chansons avaient été créées après de longues conversations avec Diana Ross, elle aurait dit à Nile Rodgers et à Bernard Edwards qu'elle voulait bouleverser sa carrière et "s'amuser à nouveau". So, let's have fun Diana !

Let's the music play : Diana de Diana Ross Copier

Album vinyle Diana de Diana Ross

Diana en promo chez Jacques Martin dans l'émission "Dimanche Martin" au Théâtre de l'Empire devant un public très "sage"...

Une dans lascive de Diana autour du vieux piano, un titre 100% couleur Chic

Nous sommes allés à ce club de travestis où tout le monde va. Je suis allé aux toilettes et je me suis aperçu qu’il y avait tout un tas d’imitateurs de Diana Ross. J’ai couru dehors et j’ai appelé Bernard (Edwards) et je le lui ai dit: “Et si on mettait en avant le rayonnement qu’à Diana Ross dans sa base de fans de la communauté gay?” Alors nous nous sommes assis et avons écrit « I’m coming out ».

Nile Rodgers