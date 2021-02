Dans les coulisses de l'album de Diane Tell : Chimères

Diane Fortin de son vrai nom est née à Val-d'or au Québec d'un père médecin québécois et d'une mère américaine. Le moins que l'on puisse dire c'est que cette jeune femme ne rentre pas dans les cases musicales de l'époque, en ce début 80, la mode est au disco au punk rock ou aux premiers sons d'une new wave tendance néo-romantique, elle, préfère chanter la bossa-nova ou encore le sentiment amoureux des filles de son âge et c'est avec talent qu'elle écrit et compose toutes ses chansons. Diane Tell nous a offert entre 1978 et 1982, quatre des ses meilleurs albums, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le 4ème "Chimères" qui sort en 1982.

Diane Tell "Chimères" (1982)