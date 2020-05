Dans les coulisses de l'album de Dire Straits : Love over Gold

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : Love over Gold le quatrième album de Dire Straits sorti en 1982. Produit par Mark Knopfler, l'album est considéré comme un des meilleurs du groupe, du point de vue technique et artistique.

Mark (Freuder) Knopfler fonde durant l'été 1977, avec son frère David, le groupe Dire Straits qui vient de l'expression anglaise « to be in dire straits » qui signifie « être dans une situation désespérée, dans la dèche » Mark Knopfler, avec Dire Straits et en solo, a vendu plus de 130 millions d'albums. Il est classé 27ème dans le classement des meilleurs guitaristes de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Depuis la dissolution de Dire Straits en 1993, il n'a montré aucun intérêt pour la reformation du groupe, à l'aube de ses 70 ans, Mark Knopfler annonce sa retraite et effectue une tournée internationale d'adieu.

Let's the music play : Love over Gold de Dire Straits Copier

Album vinyle : Love over Gold de Dire Straits

Dire Straits - Telegraph Road (1982) - Love over Gold (album vinyle)

Dans cet album charnière de Dire Straits, une coloration atmosphérique fait son apparition, avec comme point d’orgue l’inoubliable Private Investigations, totalement atypique dans la production du groupe et pourtant succès mondial. Le chant à la limite du parlé plonge l'auditeur dans une forme de confidentialité, la sensation à l'écoute est vraiment unique, je vous laisse apprécier avec les images du clip promo de l'époque...