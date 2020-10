Dans les coulisses de l'album de Donald Fagen : The Nightfly

Après la séparation de Steely Dan survenue en 1981, Donald Fagen publie son premier album en solo, The Nightfly en 1982. On peut entendre dans cet album concept des musiciens comme Jeff Porcaro à la batterie, Randy et Michael Brecker à la trompette et au saxophone ténor, le guitariste Larry Carlton ou encore le bassiste Marcus Miller. C'est l'un des tout premiers albums à être enregistré en numérique !

Let the music play : Donald Fagen - The Nightfly (1982) Copier

Dans cet album "The Nightfly" plusieurs titres sont en rapport avec des évènements des années 1950 et 1960. New Frontier rappelle le slogan utilisé par John Fitzgerald Kennedy lors de sa campagne électorale de 1960, il raconte une soirée dans un abri anti-nucléaire occupée à écouter de la musique et à boire de la bière.

45 tours" New Frontier" extrait de l'album "The Nightfly"

Le premier 45 tours extrait de l'album, I.G.Y. (International Geophysical Year), en français Année géophysique internationale, fait allusion à un ensemble de recherches, coordonnées à l’échelle mondiale, menées entre juillet 1957 et décembre 1958, en vue d'une meilleure connaissance des propriétés physiques de la Terre et des interactions entre le Soleil et notre planète. Il se termine de manière sarcastique :

What a beautiful world this will be... (Quel magnifique monde ce sera...)

What a glorious time to be free! (Quel magnifique moment pour être libre !)

L'album a été certifié album de platine aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il fut classé 11e album de Pop rock au Billboard en 1982.