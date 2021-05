Dans les coulisses de l'album de Fleetwood Mac : Rumours

''Rumours'' devient N°1 des ventes dans de nombreux pays dès sa sortie, les singles qui en sont tirés se classent également très bien dans les charts, notamment ''Dreams'' qui devient le premier (et, à ce jour, le seul) N°1 du groupe aux États-Unis, l'album ''Rumours'' remporte également le Grammy Award de l'album de l'année et reste le 33 tours le plus connu du groupe.

Let The Music Play : Fleetwood Mac : Rumours (1977) Copier

La vidéo de Nathan Apodaca, connu sous le pseudonyme dogface208, a été "likée" plus de 8,6 millions de fois sur le réseau social Tik Tok et a fait de lui une star d'internet, il se rendait au travail en skate quand il s'est filmé car sa voiture était en panne, résultat, le titre ''Dreams'' s'est retrouvé dans les meilleures places du Billboard Hot 100 Americain fin octobre 2020, un classement dont il avait pris la première place en 1977, l'année de sortie initiale du single extrait de l'album ''Rumours''.

