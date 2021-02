Dans les coulisses de l'album de George Benson : 20/20

En ce qui concerne l’accueil de cet album en 1985, certains lui reprocheront un côté "trop commercial" pas assez jazz (même si il y a dans ce 33 tours une superbe version jazz du classique "la mer" de Trenet), pour moi, c'est bien un 20/20 que je lui donne à cet album ! oui, il a le son bien particulier de ce milieu des années 80, mais c'est justement ce que j'aime retrouver dans ce genre de production et puis quelques titres incontournables comme son duo avec Roberta Flack "You are the love of my life", sans oublier le standard "Nothing's gonna change my love for you" que reprendra le chanteur de 17 ans Glenn Medeiros en 1988.

Benson à son meilleur !