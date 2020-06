Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : Give me the Night de George Benson produit par Quincy Jones. Give me the Night a permis à Georges Benson de remporter en 1980 un Grammy Award pour la meilleure performance vocale masculine.

Dans les coulisses de l'album de George Benson : Give me the night

Album Give me the night de George Benson (1980)

C'est à Pittsburgh (état de Pensylvannie) que George Benson voit le jour le 22 mars 1943. Ce prodige de la guitare a commencé sa carrière à seulement sept ans alors en jouant du ukulele dans une pharmacie, à huit ans il joue illégalement dans des boîtes de nuit et à l'age de neuf ans seulement il commence à enregistrer ! Alors à peine âgé de vingt-et-un ans, Benson enregistre son premier album The New Boss Guitar (1964), c'est la naissance d'un excellent guitariste de jazz mais la reconnaissance du grand public se fera dans la seconde moitié des années 1970, dans une veine jazz-funk-westcoast, avec l'album Breezin' qui remportera trois Grammy Awards dont celui du disque de l'année pour la chanson This Masquerade. Le point culminant de sa carrière est cet album "Give Me the Night_"réalisé par le maître [Quincy Jones_](https://fr.wikipedia.org/wiki/Quincy_Jones) en 1980, Benson a alors 37 ans, il s’agit de son dix-huitième album.

Let the music play George Benson album Give me the night (1980) Copier

Cet album "Give Me The Night" est une merveille, aucun titre n'est à jeter, et c'est très rare dans un album ! 10 titres = 10 chefs-d'œuvre, dont la moitié est composé par un certain Rod Temperton, Temperton est le compositeur et arrangeur de Rock with You, Off the Wall, Thriller et bien d'autres tubes de Michael Jackson mais aussi du hit du duo James Ingram et Michael McDonald, Yah Mo B There ou encore du tube disco des Brothers Johnson, Stomp! et la liste est encore très longue, Il signe donc 5 titres dans l'album de Benson dont le fameux Give me the night.

"Give Me The Night" le 33 tours de l'été 1980

Give me the night, voilà un titre qui a inspiré d'autres artistes qui ont samplé le thème de la chanson comme IAM dans Je danse le Mia sorti en 1993, le morceau est samplé par IAM avec l'autorisation de la maison de disque de George Benson, un point très important pour le groupe, même si à l'époque ce n'était pas encore entré dans les habitudes. Quelques années plus tard IAM est en répétition, les membres apprennent que George Benson est présent dans le studio d'à côté, ils osent timidement aller le saluer, George reconnaît les rappeurs et est ravi de les rencontrer !

Salut, ça farte ?

Autre façon d'utiliser le tube de Benson c'est en 2005 que le titre fut chanté et repris par Jean Dujardin sous le nom Le Casse de Brice pour le film Brice de Nice de James Huth sorti la même année.

Love X Love : deuxième tube extrait de l'album qui sort à l’automne 1980