Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : "Brother to Brother" le sixième album studio et le plus gros succès de la carrière de Gino Vannelli, ce 33 tours est sorti en Septembre 1978 et comportait le hit mondial "I Just Wanna Stop"

Dans les coulisses de l'album de Gino Vannelli : Brother to Brother

Pochette de l’album "Brother To Brother" de Gino Vannelli (1978)

Gino Vannelli, sort son premier single, à l’age 16 ans au Canada. Mais c'est à New York qu'il signe son premier album en 1973 chez A&M Records chez qui il en fera donc cinq autres. sa musique va évoluer et se caractériser par une intégration du jazz rock dans les années 1970 , le tout sur des mélodies accrocheuses.

L'album s'ouvre avec le titre "Appaloosa" 4 minutes 44 secondes de déferlement d'un jazz/rock puissant.

L'Appaloosa est une race de chevaux originaire du nord-ouest des États-Unis, sélectionnés traditionnellement par les Indiens qui étaient établis près de la rivière Palouse, la grande particularité de ces chevaux est d'avoir très souvent une robe tachetée, on retrouve toute la puissance et le côté sauvage de cet animal dans ce titre qui ouvre l'album Brother to Brother.

Let the music play : "Brother To Brother" de Gino Vannelli (1978) Copier

Gino Vannelli - Brother To Brother (Live)

Gino Vannelli - I Just Wanna Stop ❤️

The Vannelli Brothers (1979)