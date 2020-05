Dans les coulisses de l'album de Huey Lewis & The News : Sports

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : "Sports" le troisième album du groupe originaire de San Francisco, Huey Lewis and The News. "Sports" est l'album le plus vendu de l'année 1984.

Un succès mondial pour cet album sorti le 15 septembre 1983 et vendu à plus de 7 millions d'exemplaires rien qu'aux USA. Le 33 tours "Sports" sera septuple disque de platine, il restera classé pendant plus de cent semaines dans les charts et deviendra l'album le plus vendu de l'année 1984. Cinq chansons font l'objet de singles : "Heart and Soul" sortie le 30 août 1983 - "I Want a New Drug" sortie le 3 janvier 1984 - "The Heart of Rock & Roll" sortie le 10 avril 1984 - "If This Is It" sortie le 10 juillet 1984 - "Walking on a Thin Line" sortie en décembre 1984.

Let's the music play : Huey Lewis & The News "Sports" (1983)

Huey Lewis and the News, un groupe de pop rock, originaire de San Francisco, en Californie.

Leur chanson I Want a New Drug a suscité une polémique lorsque Ray Parker Jr sort son tube planétaire Ghostbusters. Huey Lewis a porté plainte contre Ray Parker Jr pour avoir copié I Want a New Drug, résultat, l'affaire s'est réglée à l'amiable par un accord financier, l’une des plus grosses transactions jamais réalisées dans le le mode du disque, avec à la clé... un gros chèque !

Huey Lewis & The News (1984)

Huey Lewis And The News - The Heart Of Rock & Roll

Huey Lewis And The News - I Want A New Drug

Huey Lewis And The News - If This Is It