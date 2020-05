Dans les coulisses de l'album de Kraftwerk : The Man Machine

Le groupe Kraftwerk est formé en 1970 par Florian Schneider-Esleben et Ralf Hütter tous deux originaires d’une ville Allemande industrielle qui s’appelle Düsseldorf, Ils seront rejoints par Wolfgang Flür en 1973 et Karl Bartos en 1975 et le succès arrivera dès novembre 1974 avec la sortie de l'album Autobahn. Kraftwerk est le mot allemand pour "centrale électrique". En choisissant ce nom, Florian et Ralf ont un but, celui de faire de la musique comme des machines et non plus comme des humains, une musique répétitive. Ils cherchent à casser la barrière entre la création et l’intelligence artificielle, ce sont de véritables précurseurs ! The Man Machine sort le 13 mai 1978, il restera probablement leur album le plus mémorable, ce 33 tours est porté sur le thème du futurisme et de la robotique, sa pochette est rouge et représente les quatre membres de Kraftwerk en chemise rouge et cravate noire, cheveux courts très noir comme des casques, ils posent dans l'escalier de leur studio d'enregistrement (Kling Klang, à Düsseldorf), avec un lettrage à la soviétique. L'influence de cette pochette est évidente : le collectivisme soviétique des années 20/30 (même si on ne le ressent pas dans leur musique). Il y a du Russe dans les paroles du premier titre, The Robots : Ja tvoi sluga, ja tvoi rabotnik "nous sommes des esclaves, nous sommes des robots"

Kraftwerk : The Man Machine, photo prise dans l'escalier de leur studio (Kling Klang) à Düsseldorf

Kraftwerk décline ses textes dans toutes les langues. Leurs premiers albums sont en langue allemande pour mixer ensuite espagnol, anglais, russe, polonais ou japonais. Dans leur "Kling Klang studio" tout est fait à base de machines, ils utilisent les premiers synthétiseurs Moog , Kraftwerk devient le précurseur total de toutes les musiques électroniques.

Kraftwerk : The Robots

Vous savez, moi je me définis comme "travailleur de musique". On fait tout. On fabrique de la technologie, on écrit des paroles, on fait des films, des photos.

Ralf Hutter

