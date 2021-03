Dans les coulisses de l'album de M : New York, London, Paris, Munich

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : M un duo formé à la fin des années 70 par l'anglais Robin Scott et sa compagne française Brigitte Vinchon, en 1979, leur album "New York, London, Paris, Munich" contient le hit "Pop Musik"

Sous le nom de M se cache en fait 2 personnes, un anglais Robin Scott et sa girlfriend française Brigitte Vinchon (rebaptisée Brigit Novik pour la scène), M, c’est donc un album "New York, London, Paris, Munich" qui sortira en 1979 et le deuxième 45 tours extrait sera un tube planétaire, le fameux Pop Musik.

Robin Scott a dit à propos de cette chanson :

On cherchait à faire une mélange de différents styles qui résumeraient en quelque sorte la musique de ces 25 dernières années, alors que le rock and roll avait créé un fossé entre les générations, à cette époque (fin 70) le disco rassemblait les gens à l'échelle planétaire, c’est pourquoi je voulais vraiment expliquer ça simplement et ça a donné : "Everybody talk about pop muzik" (Tout ce dont nous parlons, c’est finalement de la musique pop)

M n'a eu qu'un seul vrai succès commercial avec Pop Muzik, mais ce titre, c'est tout simplement l'un des tous premiers hits en 1979 de l'ère New wave / Synthpop.

Let The Music Play : M - New York, London, Paris, Munich (1979) Copier

Le bébé sur la pochette du 45 tours de l'époque est en fait Bérénice la fille de Robin Scott, elle est aujourd’hui chanteuse, pianiste et compositrice.

Single de M "Pop Musik" 1979

M - Moonlight & Muzak (1979) 3ème single extrait de l'album

M - Robin Scott & Brigitte Vinchon (Brigit Novik)