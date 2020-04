Dans les coulisses de l'album de Michel Polnareff: Bulles

Bulles est le 7ème album de Michel Polnareff et son album le plus vendu à ce jour. 1981, une nouvelle décennie commence et c’est une rupture de style musical pour Polnareff, jusqu’alors surtout connu pour ses balades mélodiques, il propose depuis les États-Unis un album plus rock rempli de tubes et qui correspond à 100 % au son de cette nouvelle décennie qui arrive.

Let's the music play: Bulle de Michel Polnareff

Bulles un album qui se vendit à 800 000 exemplaires, enregistré à Londres par l'Amiral (l'un des surnoms de Michel Polnareff)