Dans les coulisses de l'album de : The Police - Zenyatta Mondatta

"Zenyattà Mondatta" le titre de cet album est en fait un mélange des mots zen et monde associés aux dernières lettres du nom de famille de Jomo Kenyatta, premier ministre (1963/1964) puis président du Kenya de 1964 à 1978.

Zenyattà Mondatta du groupe The Police (1980)

L'album s'ouvre sur le titre Don't Stand So Close To Me avec toujours la même recette du son de Police, rythmique reggae plutôt légère et les guitares qui survolent cette rythmique et parfois ce font un peu plus incisives, sans oublier cette basse omniprésente et bien évidemment le grain de voix caractéristique de Sting avec ce léger voile qui la rend si chaude, le tout donne un 33 tours qui semble parfois un peu incohérent pour certains alors que pour d’autres c'est un album injustement sous estimé... en tout cas, c'est en 1980, une fois de plus, une réussite commerciale pour le trio. "Zenyattà Mondatta" offre deux tubes, c'est en moyenne le nombre de hits par album chez The Police, après Don't Stand So Close to Me (No 1 au Royaume Uni) qui parle d'une équivoque sexuelle entre un professeur et une de ses élèves, c'est le single, De Do Do Do, De Da Da Da qui tournera en boucle sur les radios en 1980, cette chanson est un hommage ironique aux paroles faciles à retenir et à chanter des tubes du passé, comme Ob-la-di ob-la-da des Beatles.

The Police - Don't Stand So Close To Me

The Police - De Do Do Do, De Da Da Da