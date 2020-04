Dans les coulisses de l'album de Prince: Purple Rain

Pochette de l'album Purple Rain de Prince and the Revolution

Purple Rain est le 6ème album studio de Prince. Le 33 tours qui a incontestablement contribué à mettre Prince en haut de l’échelle à succès. C’est un album mais aussi la bande originale d’un film qui porte le même nom Purple Rain. Et dire qu’à l’époque on pouvait encore enregistrer et proposer aux radios un titre de plus de 8 minutes…

Purple Rain est signé Prince mais aussi du nom de son groupe de l'époque: The Révolution. Un groupe fondé autour de Prince Rogers Nelson (le véritable nom de Prince) qui sera en activité de 1979 à 1986.