Dans les coulisses de l'album de Queen : A Night at the Opera

Pochette de l’album A Night at the Opera de Queen

Enregistré sur une période de quatre mois dans six studios différents avec des techniques de production élaborées, il est considéré, à l'époque de sa sortie, comme l'album de rock le plus coûteux jamais produit. Le nom de l'album, A Night at the Opera, est inspiré du titre original du film des Marx Brothers Une nuit à l'opéra (1935).

Let’s the music play : A Night at The Opera de Queen Copier

Le clip de "Bohemian Rhapsody" dépasse le milliard de vues ! La vidéo du hit iconique de Queen, devient le plus vieux clip à enregistrer un milliard de vues sur YouTube.

Sorti en 1975, "Bohemian Rhapsody" est devenue l'une des chansons les plus célèbres de Queen. Le morceau a d'ailleurs donné son titre au biopic du groupe et de son leader Freddie Mercury sorti au cinéma en 2018. Sa vidéo promotionnelle s'ouvre sur cette image emblématique où l'on aperçoit les têtes des quatre membres du groupe, Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon et Brian May sur un fond noir.