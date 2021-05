Dans les coulisses de l'album : Xanadu (bande originale du film)

Xanadu, c'est vrai, ça sent un peu le kitsch, nous sommes au début des années 80 et le disco vit ses dernières heures et voilà qu'arrive un nouveau son plus pop et c'est ce qui donnera une bande originale qui oscille entre un peu de sonorités disco comme dans le titre Xanadu ou encore Magic et puis des titres plus rock/pop comme l'excellent All over the world. C'est une bande originale séparée en deux parties, la face A de 33 tours contient des chansons d’Olivia Newton John mais aussi un duo avec Cliff Richard et même un titre chanté par Gene Kelly et quand on retourne le disque, on a le droit à toute une face de musiques originales du groupe Electric Light Orchestra.

