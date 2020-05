Dans les coulisses de l'album de Roxy Music : Avalon

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : Avalon, c’est le nom du huitième et dernier album du groupe britannique Roxy Music. Sorti en 1982, il atteint la première place dans les classements anglais et devient disque d'or et de platine aux USA.

DANDY, c'est le mot pour définir Bryan Ferry le chanteur du groupe Roxy Music. Avalon sera le dernier album enregistré par le groupe et son plus gros succès en terme de vente. Il a été enregistré dans le studio Compass Point aux Bahamas (studio dans lequel ont enregistré Gainsbourg , les Stones, ou encore AC/DC ) ainsi qu'à New York dans le studio Power Station, c'est donc un album d'orfèvre auquel nous avons affaire, un objet classe, élégant qui laisse une grande place à l’imaginaire. Roxy Music, c’est essentiellement, la voix de Bryan Ferry, mélancolique et expressive, le son de guitare de Phil Manzanera et le sax d’Andy Mackay.

Roxy Music 1982 : Bryan Ferry, Phil Manzanera, Andy Mackay

Un mot de cette pochette énigmatique pour un album de Roxy Music, sur leurs précédents albums, on avait plutôt de belles pin-ups dans des tenues et positions affriolantes, et là, on a une pochette représentant un chevalier en armure tenant, dans le brouillard, un faucon, et regardant en direction d'une étendue d'eau et d'une côte au loin, l'île d'Avalon, ce qui évoque le dernier voyage du roi Arthur au pays mystérieux d'Avalon, le voici ce titre qui donne son nom à l’album.

Pochette album "Avalon" de Roxy Music (1982)

Alors, qui est sous le casque de cette armure sur la pochette ?.... et bien c’est une femme ! donc on reste dans la thématique finalement des anciennes pochette du groupe, et pas n’importe quelle femme, Lucy Helmore, la petite amie de Bryan Ferry (qu’il épousera par la suite)

Les différentes pochettes des albums de Roxy Music de 1972 à 1980