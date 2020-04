Dans les coulisses de l'album de Serge Gainsbourg : Aux armes et cætera

Tel le phénix, Serge a toujours su renaître de ses cendres, embrasser son époque, et donner la leçon aux petits jeunes qui se tapent la frime. Pas de doute, en 1979, Gainsbourg est jamaïcain, il écrit et compose l’album Aux armes et cætera dans les Studios Dynamic Sounds à Kingston en Jamaïque en moins d’une semaine. Il fait écrire la musique par de célèbres musiciens jamaïcains, notamment Sticky Thompson, mais aussi Sly Dunbar et Robbie Shakespeare (Sly & Robbie), et les choristes de Bob Marley : les I Threes. L’album Aux armes et cætera a permis de diffuser le reggae en France, l’impact se fait tout d’abord sur le plan musical, puisque le reggae est un genre nouveau, de surcroît en français. Puis il se fait sur un plan polémique à cause de son titre phare. Aux armes et cætera devient le premier disque d’or de sa carrière. En quelques mois, l’album est vendu à 300 000 exemplaires.

Serge et les I thress au Studio Dynamic Sounds à Kingston en 1979