Dans les coulisses de l'album de Serge Gainsbourg : Initials B.B.

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : "Initials B.B." le huitième album de Serge Gainsbourg qui sort en juin 68 et qui contient entre autre le hit en duo avec Brigitte Bardot, "Bonnie and Clyde"

Lucien Ginsburg, dit Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928 à Paris et Lucien Ginsburg, dit Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928 à Paris et mort le 2 mars 1991 dans cette même ville, cela fait donc 30 ans que serge est parti, mais il nous a laissé un héritage énorme, surtout au travers des albums, même si on a encore en tête ses coups de provoc’ comme ce billet de 500 francs brûlé en direct dans l’émission 7/7 coup de provoc' en 84, ou encore cette proposition carrément indécente à Whitney Houston chez Michel Drucker en 86...

Le 11 mars 1984, Serge est l'invité de l'émission 7/7, alors que le sujet des impôts est abordé, Serge Gainsbourg sort un billet de 500 francs de sa poche et le brûle. Avec cet acte il veut condamner "le racket des impôts".

Let the music play : "Initials B.B." Serge Gainsbourg (1968)

_Initials B.B._cettechanson est un vibrant hommage de Serge à Brigitte Bardot, elle a été écrite en 67, juste après une relation et une séparation entre les 2 qui est restée longtemps privée. Ce tube de Gainsbourg emprunte le premier mouvement de la Symphonie n° 9 dite "Du nouveau monde" de Antonín Dvořák.

Serge a toujours aimé puiser dans l’univers classique en adaptant ces mélodies à la façon pop de son époque.

Qui est "in" qui est "out" Sorti en single 45 tours quatre titres permet à Gainsbourg de se retrouver pour la première fois au classement des Hit-parades des radios périphériques (les radios en grandes ondes de l’époque).

Bonnie and Clyde le fameux duo de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot en 1968, ce titre qui évoque le couple criminel américain des années 20/30 Bonnie Parker et Clyde Barrow. Les paroles de la chanson sont signées Serge Gainsbourg mais en fait ce n’est qu'une traduction à peine modifiée d'un poème écrit par la fameuse Bonnie Parker, qui s’appelle The Trail's End (La Fin du Chemin).