Dans les coulisses de l'album de Serge Gainsbourg : Mauvaises nouvelles des étoiles

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : "Mauvaises nouvelles des étoiles" le second album reggae de Gainsbourg, le 33 tours sort en novembre 1981.

Après Aux armes et cætera, pour ce second album reggae "Mauvaises nouvelles des étoiles" Gainsbourg retourne au Compass Point Studios de Nassau au Bahamas et s'entoure à nouveau des meilleurs musiciens jamaïcains du moment.

«Gainsbourg se barre, Gainsbarre se bourre »

Du 21 au 27 septembre 1981, Serge se retrouve de nouveau aux Caraïbes avec seulement les titres des chansons, il va écrire les paroles aux cours de quelques nuits blanches accompagnées de boissons alcoolisées qui sont des parties intégrantes de son processus de création. l’album s’ouvre sur "Ecce Homo" signifiant "Voici l'homme", c'est extrait de l'Évangile selon Jean, qui est prononcée à la foule par Ponce Pilate en présentant Jésus avec sa couronne d'épines et vêtu de pourpre. Le double "Gainsbarre" apparaît dans cette chanson et donne le ton pour les dix années à venir : excès, provocations, nombreux débordements médiatiques... ce double et sa prise définitive du pouvoir sur Serge finira par l'enterrer.

"Ecce Homo"... en quelque sorte sa crucifixion en chanson

"Ecce Homo", le chant du cygne de Serge Gainsbourg

"La Nostalgie du camarade"