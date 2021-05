Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : Le best of du groupe écossais The Silencers, les singles importants entre 1986 & 1996.

Dans les coulisses de l'album de : The Silencers The Best Of - Blood & Rain (singles 86/96)

The Silencers - The Best Of, Blood & Rain The Singles 86/96

The Silencers est un groupe de rock écossais formé dans les années 1980, leur aventure musicale débutera vraiment à Londres en 1985. Le chanteur Jimme O'Neill et ses trois amis vont enregistrer une première démo de trois titres et la proposer aux maisons de disques, les réactions seront plus que positives face à leur rock pop/folk très mélodique et c'est la maison de disque RCA qui va s'empresser de les signer, ils font partie de ces groupes qui ont mis le rock écossais sur le devant de la scène alors plutôt que de choisir un album de leur disco prolifique (9 albums studios et 1 live), je vous propose de les découvrir via leur seul best of sorti sur CD en 1996 et qui porte le nom de ''Blood and Rain''

Let The Music Play : The Silencers - The Best Of - Blood & Rain, Singles '86 - '96 Copier

Le single ''Painted Moon'' sort en Grande Bretagne en Avril 1987 et The Silencers vont débuter une tournée en Europe et en Angleterre en première partie des Pretenders, le 45 tours "Painted moon" est une réaction personnelle à la guerre des Malouines.

The Silencers font partie en cette fin des années 80 des grands groupes Écossais à l'instar de leur potes les Simples minds dont ils feront les premières parties, mais le son écossais c'est aussi Gerry Rafferty, Midge Ure, Edwyn Collins ou encore le groupe Big Country, Les Bay City Rollers ou Nazareth dans les années 70, mais l'écosse de cette année 1988 c'est ''The Real McCoy''

Le troisième album des Silencers est enregistré au cours de l'été 90. Jimme O' Neill le chanteur leader, retrouve sa passion pour la peinture, et l'une de ses oeuvres, "Dance To The Holy Man", devient l'emblème et le titre du nouvel album qui sort en 91, puisque c’est sa peinture qui sera la pochette de l'album.

The Silencers - Dance To The Holy Man

"Bulletproof Heart'' est une chanson à propos des "troubles" qui ont secoué l'Irlande au début des années 80.