Dans les coulisses de l'album de Simon & Garfunkel : Bridge over trouble water

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : Bridge over Troubled Water est l'ultime album du duo Simon et Garfunkel, paru en 1970, il a remporté cinq Grammy Awards en 1971, dont celui du meilleur album.

Paul Simon and Art Garfunkel Album vinyle Bridge over trouble water

En cette fin des années 60, l'amitié qui liait Paul Simon et Art Garfunkel se dissout, lentement mais surement. Art Garfunkel est attiré par une carrière cinématographique et Paul Simon se retrouve seul à composer ce qui sera leur dernier album, Bridge Over Troubled Water, à l'été 1969 dans la maison qu'il loue avec sa femme Peggy à Blue Jay Way, sur les collines d'Hollywood. La profondeur et l'universalité des paroles écrites par Paul Simon font de cette chanson un chef-d’œuvre qui passe le temps et qui reste 50 ans après sa création d'une authenticité bouleversante.

Je te soutiendrai quand les ténèbres apparaîtront et que la souffrance sera omniprésente, tel un pont surplombant une eau agitée, j’apaiserai ton esprit...

Paul Simon a été inspiré par O Mary don't you weep, un negro spiritual enregistré en 1959 par The Swan Silvertones qui chantent «I'll be a bridge over deep water if you trust in my name».

"Bridge over trouble water" a 50 ans !!

Simon & Garfunkel ont tenté d’enregistrer une suite à Bridge Over Troubled Water en 83, à l’issue d’une tournée d’adieu très lucrative… mais les vieilles tensions sont revenues et Paul Simon a estimé que le matériel, qui relatait en grande partie sa relation tumultueuse avec sa femme Carrie Fisher, était trop personnel pour être enregistré avec son ancien partenaire. Les chansons sont finalement sorties sur le disque solo Hearts and Bones de Paul Simon en 1983. Rien de ce que Garfunkel avait enregistré ne figure sur cet album.

33 tours "Bridge over trouble water"

D'abord composé à la guitare, le morceau a été transposé au piano, avec l'aide du claviériste Larry Knechtel, dans une tonalité adaptée au timbre d'Art Garfunkel. Paul Simon le rejoint seulement sur le troisième couplet. D'après John Lennon, Bridge Over Trouble Water aurait inspiré Paul McCartney pour Let It Be.

Simon & Garfunkel - The Story Of Bridge Over Troubled Water

Bridge over trouble water a été reprise par de nombreux artistes et notamment par Elvis Presley en 1970, par The Jackson 5 en 1970, par Aretha Franklin en 1971 dans une version qui lui a permis de remporter le Grammy Award de la meilleure prestation vocale R&B féminine, et par Linda Clifford dans une version disco en 1979.