Dans les coulisses de l'album de Spandau Ballet : True

Gary Kemp et Steve Norman deux amis proches qui fréquente la même école à Islington, envisagent de former un groupe et ils seront vite rejoint dans leur projet par un certain John Keeble et d'autres musiciens, résultat en 76 ils forment un premier groupe sous le nom de "The Cut", ils se produisent à cette époque dans les clubs londoniens, costumés et maquillés et ils fréquentent notamment un certain Boy George, un rapprochement qui s'explique par leur appartenance commune aux “Nouveaux Romantiques” un mouvement musical mais aussi esthétique qui vient de Londres et marque ce début des années 80. C'est en 83 après deux albums sous leur nom définitif, Spandau Ballet, qu'arrive l'album "True", le single du même nom issu de ce 33 tours deviendra un tube planétaire.

Let The Music Play : Spandau Ballet album "True" (1983) Copier

"True"une chanson écrite par Gary Kemp, elle rend hommage au chanteur américain Marvin Gaye, bien qu'ayant été écrite avant son meurtre l'année suivante.

Le clip du titre "Gold" a été tourné à Carmona, en Espagne, certaines parties ont également été tournées à Leighton House , qui a aussi été utilisé dans le clip de " Golden Brown " tube du groupe The Stranglers .