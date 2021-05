Dans les coulisses de l'album de Steely Dan : Aja

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : Aja, cet album de Steely Dan, duo formé par Walter Becker et Donald Fagen, nous sommes à Los-Angeles sous les palmiers avec un soleil de plomb en 1977, le pied !

Aja, cet album du groupe Steely Dan est un "must have" autrement dit, un album à posséder absolument, si bien évidemment on aime ce genre de musique, le genre musique qui s'écoute dans un cabriolet le long de Sunset Boulevard au coucher de soleil ou au retour de Long Beach après un après-midi plage.

Steely Dan avec en 1977 des guitares qui sonnent, du sax et une production 5 étoiles par les 2 gars qui forment le groupe Steely Dan, Walter Becker et Donald Fagen, des perfectionnistes qui vont littéralement harceler leurs musiciens de studio pour qu'ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, et résultat, un disque classieux, luxueux qui remportera un Grammy Award en 1977.

Walter Becker et Donald Fagen : Steely Dan

La pochette est signée du photographe japonais Hideki Fuji qui apporte la touche esthétique finale à ce petit bijou intemporel qu’est AJA