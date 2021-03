Dans les coulisses de l'album de Steely Dan : Gaucho

Steely Dan qui en fait est plus un duo qu'un groupe car il est composé de deux membres auteurs-compositeurs : Donald Fagen (chant, claviers) et Walter Becker (guitare, basse) est une sorte d'ovni dans le paysage musical des années 70/80, deux gars très talentueux et hyper perfectionnistes qui vont s’entourer des meilleurs musiciens de studio afin d'atteindre la perfection ultime dans la conception de leurs albums et le résultat sera à la hauteur de leurs exigences, comme dans ce 33 tours "Gaucho" (en Amérique du sud c'est un cavalier qui garde les troupeaux de bovins dans la pampa) classé #9 au Billboard, puis disque de platine. Il reçoit un Grammy Award en 1981 et la chanson Hey Nineteen se classe #10 des ventes.

Let the music play : "Gaucho" du groupe Steely Dan (1980)

Steely Dan album "Gaucho" vinyle de 1980

Ce « Gaucho » incarne une époque désormais révolue, celle du son de l’Amérique des 70’s, des plus grands studios d’enregistrement, des musiciens de légende, de la Californie sucrée baignée de soleil dans ces grandes avenues bordées de palmiers et de sable chaud, le tout au son d’une pop funk légère et hyper classieuse.