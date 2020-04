Dans les coulisses de l'album de Téléphone : Crache Ton Venin

Selon l'édition française du magazine Rolling Stone, Crache ton venin est, en 2010, le 17ème meilleur album de rock français. La pochette a été conçue par Jean-Baptiste Mondino, également auteur du clip Un autre monde. On y voit les quatre membres du groupe debout. Elle est constituée d'un calque coulissant, où sont imprimés leurs vêtements. Quand on le retire, on voit les membres du groupe nus

