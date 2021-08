Dans les coulisses de l'album de Vangelis : Blade Runner

Vangelis (prononcer Vanguélis), de son nom complet : Vangelis Odysséas Papathanassíou.... on va rester sur Vangelis, de toute façon tout le monde le connaît sous ce nom. Ses compositions les plus connues sont des musiques de films Les Chariots de feu (qui a reçu l'Oscar de la meilleure musique en 1981), Antarctica, 1492 : Christophe Colomb et celle qui nous intéresse aujourd'hui Blade Runner

Let The Music Play : Vangelis - Blade Runner (1994)

En 1982, le réalisateur Ridley Scott mettait en scène un Los Angeles à l'ambiance glauque, une sorte de polar futuriste, mélancolie et glamour sont au cœur d’un futur cauchemardesque et celui qui a sublimé les images de ce film devenu culte 40 ans plus tard, c'est ce fameux Vangelis.

Vangelis dans son studio de Londres (Nemo Studios) années 80