Dans les coulisses de l'album de Véronique Sanson : Hollywood

En 1977 sort le cinquième albums studio de Véronique Sanson qui vit aux U.S.A. Trois ans plus tôt, elle mettait au monde son fils Christopher, né de son union avec Stephen Stills. Mais, sur le plan personnel, c'est une période noire pour Véronique, elle en bave avec le Stephen, alors, en plus de la musique, ses refuges sont à cette époque l'alcool et la drogue. Nous nous intéresserons uniquement à la musique avec ce 33 tours qui s’appelle Hollywood et qui réunit la crème des musiciens de L.A. Un ami français fera le voyage pour donner de la voix sur l'album, c'est Alain Chamfort qui assurera les chœurs sur la plupart des titres d'Hollywood. La fin d'une tranche de vie pour Véronique Sanson (6 ans aux USA) qui se concrétise par un album et un divorce.

Let's the music play : Hollywood de Véronique Sanson Copier

Intérieur de l'album Hollywood de Véronique Sanson

Véronique Sanson - Bernard's Song (Live au Zenith 1993)

Véronique Sanson - How many lies (1978)