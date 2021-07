Dans les coulisses de l'album de YES : 90125

Philippe Sallé vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites de sa discothèque. Aujourd'hui : 90125, le onzième album studio du groupe Yes, sorti le 14 novembre 1983, Il contient le premier et le seul morceau classé numéro un du groupe ''Owner of a Lonely Heart''.

Let The Music Play : YES - 90125 (1983)

"90125" le titre de l'album est en fait le numéro de catalogue attribué au disque, qui se retrouve sur le code-barres de la version vinyle originale. Énorme succès commercial et musical, "90125" s'impose comme l'album de la renaissance du groupe en ce début des années 80, car Yes à l'origine est un groupe formé à Londres en 1968 et considéré comme un des pionniers du genre "progressif" dans la veine de Genesis, Pink Floyd, Supertramp ou encore Jethro Tull, ce virage musical en ce début des années 80 vient du producteur Trevor Horn, Yes adopte alors un son plus pop rock, l'album est un succès commercial inédit pour le groupe avec le single Owner of a Lonely Heart qui devient son premier et seul no 1 aux États-Unis.

YES - Owner of a Lonely Heart