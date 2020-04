Dans les coulisses de l'album du groupe Toto : IV

Le 4ème album de Toto sort en avril 1982 Toto, un groupe sous-estimé voir méprisé par une partie de l’Amérique des 80’s mais adulé en Europe et plus particulièrement chez nous en France. De belles balades au son léché et du rock FM qui a inondé toutes les radios libres du début des années 80 et que Fréquence Nord a joué en boucle.

Let's the music plays : IV de Toto

Le nom du groupe "Toto" peut nous faire sourire nous français mais il vient du latin toto que l'on pourrait traduire par total, universel un nom qui colle parfaitement aux différents styles musicaux de la formation.