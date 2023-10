Dans les coulisses de l'opéra de Lille pour un double anniversaire.

Dans les coulisses de l'opéra de Lille, Juliette Delannoye pour un 16-19 spéciale avec de nombreux invités pour nous faire découvrir: la programmation, le lieux son histoire, les métiers de l'opéra dans un cadre somptueux.

L'opéra de Lille Saison 2023 2024 - Opéra de Lille

Première invité Caroline Sonrier la directrice de l'opéra de Lille pour parler de cette saison 2023-2024, si particulaire avec ce double anniversaire.

La directrice de l'opéra de Lille Cariline Sonrier au micro France bleu Nord de Juliette Delannoye © Radio France - Frédéric Binet

Le premier évènement de cette saison anniversaire sera le Don Giovani de Wolfgang Amadeus Mozart du 05 au 16 octobre.

Affiche Don Giovani Opéra de Lille - Opéra de Lille

Durée +/- 3h15

Chanté en italien, surtitré en français

05oct. 19h30 | 07 oct. 18h | 10 oct. 19h30 | 12 oct. 19h30 | 15 oct. 16h | 16 oct. 19h30

Don Giovani est l'interprétation du mythe de Don Juan par le grand compositeur autrichien et l'un de ses opéras majeurs.

Séducteur, suborneur, sans scrupules, sauvage, sourd aux lamentations des femmes abandonnées, aux menaces de leurs pères outragés comme à celles du ciel, Don Juan le libertin n’écoute que ses plaisirs. Mais la destinée veille, et la vengeance de ses victimes attend son heure…

Le Don Giovani du centenaire de l'opéra de Lille est mis en scène par Guy Cassiers, un habitué des lieux et la direction musicale est assurée par Emmanuelle Haïm**,** une des meilleurs cheffes d'orchestre reconnue en France et en Europe. Elle a notamment collaboré avec l'orchestre Philharmonique de New York, celui de los Angeles, La philharmonie de Berlin ou encore l'opéra d'état de Vienne.

Emmanuelle Haïm © Maxppp - Marianne Rosenstiehl

Distribution

Don Giovanni

ou Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni

Dramma giocoso en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Livret de Lorenzo da Ponte

Créé en 1787 à Prague

Emmanuelle Haïm direction musicale

Guy Cassiers mise en scène

Tim Van Steenbergen, Clémence Bezat scénographie

Fabiana Piccioli lumières

Tim Van Steenbergen, Annamaria Rizza costumes

Frederik Jassogne, Bram Delafonteyne vidéo

Erwin Jans dramaturge

Simon Proust assistant à la direction musicale

Benoît De Leersnyder assistant mise en scène

Benoît Hartoin, Philippe Grisvard, Mathieu Dupouy chefs de chant

Louis Gal chef de chœur

Parmi la distribution, Chiara Skerath est soprane et professeur de chant, elle va interpréter le rôle de Donna Elvira ou Elvire

Chiara Skerath - Capucine de Chocqueuse

Acclamée par la critique pour "sa technique brillante" et son "timbre velouté", la soprano Suisse Chiara Skerath a dernièrement fait des débuts remarqués dans les rôles d’Ilione au Staatsoper de Berlin, Mélisande à l’Opéra National de Bordeaux ainsi que dans plusieurs productions à l’Opéra National de Paris.

Chiara débute la saison 2023/24 avec le rôle de de Donna Elvira (Don Giovanni, Mozart) à l’Opéra de Lille, sous la direction d’Emmanuelle Haïm. Elle poursuit ainsi son parcours dans le répertoire de soprano lyrique, déjà entamé avec Micaëla.

Les sublimes décors de l'opéra de Lille © Radio France - Frédéric Binet

L'opéra de Lille c'est un lieu pour tous et d'abord pour les plus jeunes. C'est l'initiative Finoreille

Depuis 2015, les ateliers Finoreille ont permis à des centaines d’enfants de recevoir gratuitement une formation artistique de proximité régulière et exigeante. En plus de sa vocation pédagogique et culturelle, Finoreille est pensé comme une insertion dans la production d’un spectacle, qu’il s’agisse d’un opéra ou d’un concert. Les enfants découvrent ainsi tous les ans des œuvres du répertoire ou des créations sur mesure qui les amènent à se produire sur la scène de l’Opéra devant les partenaires, les familles et le public.

Cette saison, l’Opéra de Lille consacrera trois journées aux enfants de Finoreille qui ne manqueront pas de s’approprier et partager à tous de nouveaux univers musicaux.

Christine Rigaud cheffe de chœur, artiste, lyrique, pédagogue et Alain Philippoff directeur de l'écoles des Provinces à Mons en Baroeul portent l'initiative et nous parle de l'enthousiasme et l'intérêt des enfants.

"On est l'épiderme de l'opéra"

L'opéra de Lille se sont plusieurs dizaines de métiers différents: chanteurs lyriques, figurants, costumiers, décorateurs, techniciens, éclairagistes mais l'opéra c'est aussi un premier contact, un premiers sourire. Zoom sur le métier de chargé d'accueil avec Bénédicte Dacquin

L'opéra Cent ans d'histoire

A cette occasion l'opéra sous la houlette de Raphaëlle Blin Fait paraitre un livre "Opéra de Lille 1923 – 2023

Une maison d’opéra au XXe siècle" en librairie à partir du 6 octobre 2023

La Première Guerre mondiale éclate quelques semaines avant l’ouverture du joyau architectural qu’est le nouvel Opéra de Lille, et ce sont les Allemands qui lancent la première saison du nouvel Opéra. L’inauguration française aura finalement lieu le 7 octobre 1923. Cent ans plus tard, c’est avec Don Giovanni que l’Opéra de Lille fête ce siècle d’histoire, ainsi que les vingt ans de sa réouverture à l’automne 2003.

Quelle meilleure occasion que ce double anniversaire pour découvrir au travers d’un beau livre ce siècle passionnant pour la vie lyrique lilloise, l’histoire culturelle de la ville et de la région, et plus largement l’histoire des arts de la scène en France ?

Des témoignages d’artistes, accompagnés de superbes photographies de spectacles, y alternent avec une chronologie détaillée des évènements marquants du Grand Théâtre de Lille et des documents d’archives inédits. Un ouvrage richement illustré, pour toutes et tous, qui offre un éclairage nouveau sur une histoire encore trop méconnue !

