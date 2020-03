Dans les coulisses du spectacle "2020, Le Pari(s) des Enfoirés"

Vous avez rendez-vous ce vendredi 6 mars pour écouter le concert des Enfoirés sur France Bleu et sur TF1, un concert enregistré entre les 15 et 20 janvier à l'AccorHotels Arena à Paris et qui lance le week-end des Restos du Coeur.

34 artistes étaient réunis pour une série de sept concerts. Devant plus de 90 000 spectateurs, chanteurs, humoristes et comédiens ont repris de nombreux tubes de la chanson française. Quentin Lhuissier pour France Bleu était dans les coulisses de ce grand show, il a rencontré les artistes et les bénévoles qui rendent possible ce spectacle, morceaux choisis de ces interviews que vous pourrez écouter également dans le 16h - 19h de votre radio.

Le groupe Boulevard des Airs a participé à la composition du single "A côté de toi", ils nous racontent l'origine de ce titre

Boulevard des Airs sur le titre A côté de toi Copier

Le duo Slimane et Vitaa juste avant qu'ils ne montent sur scène, en train de se chauffer la voix

Le duo Slimane Vitaa dans les coulisses des Enfoirés Copier

Mathias Goudeau l'un des directeurs artistiques du show nous explique comment naissent les idées de tableaux et de chansons

Mathias Goudeau, DA des Enfoirés Copier

Michèle Laroque explique ce qu'est une Enfoirée

Michèle Laroque dans les coulisses des Enfoirés Copier

Charlotte est la chef costumière des Enfoirés, elle nous emmène dans un lieu inédit, la loge costume

Charlotte chef costumière des Enfoirés Copier

Jean-Louis Aubert raconte ses souvenirs de la création des Restos du Coeur

Jean-Louis Aubert dans les coulisses des Enfoirés Copier

Un moment partagé derrière la scène avec Marius Colucci, l'un des fils de Coluche