Dante in paghjella... di Ghjacumu Fusina

Dante in paghjella

A impurtanza di l’opera di u pueta fiurentinu franca di sicuru i limiti di l’origine propia di l’omu Alighieri ed era cum’è naturale ch’ella ci interessessi à noi dinù, cusì vicini di lingua è di geugrafia. Hè per issu mutivu chì l’università cù l’aiutu di a CdC, hà prupostu un travagliu di ricerca è di creazione sottu a rispunsabilità di Francesca Graziani è di u laburatoriu LISA : vistu l’anziane tradizioni puetiche di u mare Terraniu, s’hè vulsutu rileghje a storica Comedia in u spiritu di u nostru vechju cantu in paghjella.

Cù a direzzione musicale di Francescu Berlinghi, u gruppu A Ricuccata hà cuncipitu è editatu un dischettu intitulatu Da l’Infernu à u Paradisu duv’elli cantanu in paghjella i sei omi di u gruppu cerviunincu dece stratti di a Divina Cummedia scelti da Carlo Ossola, prufessore à u Cullegiu di Francia. Si sente u piacè ch’elle piglianu isse voci, à tempu dolci è putenti, à cantà issi versi tuscani chì certi l’avemu forse ancu sempre in memoria. Si nutrisce dinù u CD di spiegazioni per ogni strattu, illustratu d’altronde da u pittore famosu Jean-Paul Marcheschi.

Tandu u cantu propiu c’incanta, moltu più s’omu piglia in contu u parè da spezialistu di Carlo Ossola chì tene à rende à a meludia cantata a so funzione primiera di sustenza di a puesia è micca solu l’ornamentu d’accumpagnalla.

(A Ricuccata, Dante in paghjella : Da l’infernu à u Paradisu, CD arregistratu in u studiu di E Valle di Rustinu, cumpusizione : Francescu Berlinghi, 2021)