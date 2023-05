Dave : "Les voies fluviales, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau"

En 1974, la France fait la connaissance d'un jeune chanteur néerlandais, Dave. Les radios passent en boucle le titre Trop beau, une reprise en français de Sugar Baby Love des Rubettes, mais surtout le cultissime tube, Vanina, qui compte à lui seul un million de 45 tours vendus. Dès lors, la carrière de Dave est lancée et près de 50 ans plus tard ses chansons sont encore dans nos têtes.

La découverte de la France par les voies fluviales

Wouter Otto Levenbach, plus connu sous le pseudonyme de Dave, est né le 4 mai 1944 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Vers six, sept ans, il quitte les canaux de la capitale néerlandaise pour aller s'installer avec sa famille à la campagne.

Après ses études secondaires, Dave retourne à Amsterdam pour suivre des études de droit et de néerlandais, mais "ça a foiré". Il se rend surtout compte que ce qui lui plaît, c'est de chanter et il se fait engager sur des bateaux mouches à Amsterdam où il rencontre l'ami avec qui il va tout quitter pour aller vers le soleil.

"On a discuté ensemble, on a mis nos sous ensemble et on a acheté un vieux rafiot parce que lui était très branché bateau et moi j'étais très branché par lui."

Dave a 21 ans et il quitte la Hollande par les voies fluviales. Avec son ami, ils passent par la Belgique et entrent finalement en France par Jeumont, dans le département du Nord, puis direction Paris où ils accostent au pied de la tour Eiffel : "Les voies fluviales, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau."

"On m'a dit : Si tu veux gagner ta vie, va à Saint-Tropez"

Afin de gagner sa vie, le jeune chanteur fait la manche en chantant dans les bars et restaurants : "Quand j'ai chanté pour la première fois à Paris, c'était un endroit qui s’appelait “La Rhumerie” qui est sur le boulevard Saint-Germain, il y avait une équipe de rugby qui fêtait son anniversaire et j'avais même pris un verre de rhum sur mes cheveux, ce qui est très bon pour les cheveux, mais ce qui m'a quand même pas plu."

Au tout début des années 1960, Dave continue son voyage par les voies fluviales et se rend dans le Sud où il se produit à Saint-Tropez. Il y rencontre Eddie Barclay qui le fait signer dans sa maison de disques : "J'y suis resté six ans et j'ai vendu zéro disque." Il finit par quitter les Disques Barclays pour signer chez CBS où il connaît le succès avec des titres comme Vanina ou Du côté de chez Swann. Nous sommes en 1974, finie la manche, sa carrière est enfin lancée.

Le Vaucluse au cœur

Dave a quitté sa Hollande natale pour aller "vers le soleil" et tout naturellement, il est tombé amoureux du pourtour méditerranéen et des calanques marseillaises qu'il affectionne tant : "Aller me baigner à Cassis ou de l'autre côté de Marseille où il y a des endroits très sympas aussi."

Mais c'est dans le Vaucluse que Dave va s'installer. En 1971, il rencontre Patrick Loiseau qui deviendra son parolier et son mari. Ensemble, ils achètent une ferme dans le sud du Vaucluse "à une quarantaine de kilomètres au sud d'Avignon". Il n'y avait rien, ni eau courante, ni électricité, mais "on a vraiment craqué sur la vue de la maison, sur l'endroit vraiment paumé". Encore aujourd'hui, la maison n'est alimentée en eau que par un forage creusé dans le sol.

Son plat préféré : les ris de veau

En arrivant en France, le chanteur a fait de nombreuses découvertes gastronomiques, dont nos célèbres fromages, car "si la culture culinaire est vraiment un grand don français, le fromage en est aussi". Mais sa première découverte culinaire l'a laissé un peu perplexe. Lors de son premier hiver en France sur son bateau, alors qu'il est bloqué par le gel avec d'autres habitants de péniches, ses voisins d'infortune lui montrent comment manger les pissenlits et cette cueillette l'étonne, car "aux Pays-Bas, les pissenlits, on les ramasse pour les lapins".

Avec l'huile d'olive et l'ail, c'est toute la cuisine méditerranéenne qui trouve grâce à ses yeux. Mais si on veut réellement lui faire plaisir, Dave nous conseille de lui cuisiner des ris de veau "que vous faites cuire dix minutes dans l'eau et après vous le faites "meunière" dans du bon beurre français".

Éviter l'autoroute pour mieux découvrir la France

Dave après sa découverte de la France par les voies fluviales se fait le chantre du voyager autrement, du voyager lentement. Pour lui, l'autoroute nous permet de gagner du temps, mais nous empêche de découvrir certaines villes : "Qui s'arrête à Lyon ? Mais vous avez tort. Déjà, on y mange très très bien, puis le Vieux Lyon ça vaut vraiment la peine."

Dave nous donne un dernier conseil pour la route : chercher les vieilles villes, les vieux centres historiques, "là où les murs ne sont pas encore tombés".

"Il faut regarder tout ce qui est vieux. Aimez les vieux et c'est un vieux qui vous le dit."

L'actualité de Dave

Dave est très attaché à la cause animale et afin de soutenir l' association Stéphane Lamart , qui défend et protège les droits des animaux, il a participé à la compilation Toutes nos bêtes sont à aimer avec son titre Mademoiselle Lucy. Pour chaque album vendu, un euro est reversé à l'association.