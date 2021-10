David Hallyday dimanche 17 octobre à Toulouse

J'espère qu'on aura un dimanche ensoleillé. J'ai plein de potes à Toulouse, notamment Morgan. Toulouse c'est une belle parenthèse. J'adore Toulouse, hâte d'être à dimanche. David Hallyday.

David Hallyday retrouve le chemin de la scène après 1 an et demi de pause. Ces 8 dernières dates sont celles qui ont été annulées pendant le confinement. Des nouveaux titres et des nouveaux effets spéciaux sont à découvrir sur scène. Show plus "punchy" qu'avant. A chaque projet, le chanteur se donne à fond et ne refait jamais la même chose. La prochaine tournée est annoncée pour fin 2022. Invité de "Circuit Bleu Côté Culture" sur France Bleu Occitanie, David Hallyday se confie sur sa passion, ses projets culturels et fait un clin d'oeil à son papa, Johnny.

