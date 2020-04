De Garorock à Pause Guitare, plusieurs festivals en Midi-Pyrénées seront probablement annulés

Les organisateurs de festivals prévus avant le 15 juillet attendent le couperet, les autres espèrent une décision rapide. Voilà les deux positions après les annonces du lundi 13 avril par Emmanuel Macron, le président de la République ayant déclaré l'impossibilité d'organiser des grands événements avec public jusqu'à "mi-juillet".

Garorock en juin, c'est cuit

Le festival Garorock n'a pas encore annoncé son annulation. En revanche il est compliqué d'y croire, car l'événement de l'été dans le Lot-et-Garonne (à Marmande) était planifié fin juin. Entre le 25 et le 28, les Black Eyed Peas, Lomepal, The Strokes, Nekfeu et bien d'autres devaient venir se produire devant près de 200 000 spectateurs. La direction du festival devrait communiquer dans les heures à venir.

Pause Guitare pourrait perdre 300 000 euros

À Albi, dans le Tarn, le festival "Pause Guitare" (7 au 13 juillet) n'a pas prononcé non plus son annulation, pour des raisons légales. "On attend le document officiel qui interdit l'événement", explique Alain Navarro, le directeur artistique. Ce document fera notamment foi auprès des assureurs et permettra à l'association organisatrice du festival de débuter les démarches envers les spectateurs. Le billet pourrait être remboursé, reporté pour 2021 ou encore se transformer en don à l'association (déductible à 66% des impôts). Une chose est sûre, le festival ne peut pas reporter ses concerts.

Deux festivals à la trappe dans le Tarn-et-Garonne

Les organisateurs du festival Montauban en Scène (du 25 au 28 juin) ont décidé de l'ouverture d'une cellule de crise afin d’organiser la suite "en fonction des dispositions qui seront prises dans les prochains jours". Les Voix de Moissac (13 au 21 juin) sont annulées, mais les organisateurs espèrent profiter de la longue saison culturelle pour reprogrammer certains concerts à l'automne, afin de "faire travailler les intermittents et structures habituellement partenaires du festival", précise Jean-Marc Fuentes, le directeur.

Le festival de Carcassonne en partie annulé

Tout au long de l'été dans la Cité de Carcassonne des concerts mais aussi des pièces de théâtre animent le festival de la ville. Les événements prévus avant le 15 juillet sont annulés, selon la municipalité. Pour le reste, une décision sera prise dans les prochains jours. Louis Chedid, Alain Souchon, Francis Cabrel, Dido, Zazie, Matt Pokora, Roger Hodgson et Deed Purple sont notamment à l'affiche lors de la deuxième quinzaine de juillet.

Jazz in Marciac : dans l'attente

Car les festivals prévus à ce moment-là, eux, n'ont aucune certitude ni information. "On se doute bien qu'on ne va pas mettre 10 000 personnes dans un champ le 16 au matin", souffle François Lafon, co-président d'Ecaussystème, 25 000 spectateurs à Gignac-en-Quercy (Lot) l'an passé. Du 31 juillet au 3 août, le festival se dirigeait vers une année record avec une belle programmation (Ben Harper, Romeo Elvis, Angèle, Tryo, Deluxe). Soulagement, la star Ben Harper n'aurait pas demandé d'accompte aux organisateurs et promis de revenir l'an prochain.

Comme beaucoup d'artistes, il est confiné, une autre des données à prendre en compte lorsque l'on parle d'organiser ces festivals. Jazz in Marciac, rendez-vous mondial dans le Gers, fait partie du lot (prévu du 24 juillet au 15 août). "Nous attendons des précisions sur le propos du Président de la République", confirme Jean-Louis Guilhaumon, le directeur, même s'il a "du mal à penser qu'ils (le gouvernement) maintiendront ces événements".

En résumé, tous sont sur la voie d'une annulation ou bien la craignent fortement. Ils espèrent au plus vite "un peu de lisibilité", résume François Lafon (Ecaussystème).