INOUBLIABLE - De Joan Baez à Pascal Obispo, revivez les temps forts de Live au Campo

La quatrième édition du Festival Live au Campo a tenu toutes ses promesses cette année et nous laisse des moments inoubliables. A revivre ici.

Perpignan, France

Une fois de plus, cet été, la musique a investi le coeur du centre-ville de Perpignan et le cadre majestueux du Campo Santo. Cinq concerts sous les étoiles, face à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et des moments inoubliables pour les festivaliers : les adieux de Joan Baez à la France, l'énergie d'Ibrahim Maalouf ou Pascal Obispo qui enflamme le Campo avec "Allumez le feu".

Revivez quelques uns de ces moments inoubliables.

Les adieux de Joan Baez à la France