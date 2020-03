De la musique Hi-Res ou en qualité studio à découvrir gratuitement

Comme nous disposons d'un peu de temps à la maison pour écouter de la musique, France Bleu vous propose de le faire en version HI-FI avec les services de streaming audio qui proposent du son haute résolution voir en version studio.

Ça veut dire qu’on va mettre de côtés nos comptes Spotify ou Apple Music pour essayer les services haut de gamme de Deezer, Qobuz et Tidal.

L’intérêt de ces plateformes, c’est qu’en dehors de leurs abonnements classiques autour de 10€ par mois, elles vous proposent un son très haut de gamme et en ce moment à des tarifs très attractifs puisque les offres d’essai sont gratuites et surtout bien rallongées pendant le confinement. Le but c’est de vous rendre accro et vous le serez.

Commençons par l’offre la moins intéressante dans la durée. Il s'agit de Qobuz qui propose peut-être le meilleur service en terme de qualité de son. Ce dernier est de qualité Hi-Res, haute résolution avec un catalogue de 40 millions de titres et c’est sans engagement.

Enchantez vos oreilles avec le Take Five de Dave Brubeck et vous serez direct accro à la haute résolution.

Seul gros défaut, c’est que l’essai gratuit n’est valable qu’un mois donc on peut le mettre de côté et y revenir après le confinement puisque l’offre est d’actualité toute l’année. Notez d’ailleurs qu’après l’essai gratuit, c’est l’offre qui deviendra la plus chère selon la qualité de son que vous choisirez.

Poursuivons avec Deezer, l’offre française de cette sélection.

Elle mérite votre attention puisqu'elle vous permets de disposer d’un essai gratuit de 3 mois.

Le son proposé est de qualité CD donc un peu moins bon que Qobuz mais déjà sera largement supérieur aux mp3 des autres plateformes.

L’intérêt c’est qu’au bout de 3 mois, le tarif passe à 19,99€/mois ce qui est moins cher que Qobuz.

Si ça vous parait cher pour un service de streaming musical, dites-vous que ça coûte à peine plus cher par mois qu’un CD en magasin.

L’application Deezer disponible sur Android et Apple Store est bien pensée et vous propose d’écouter en aléatoire toute la discothèque que vous aurez créée ce qui n’est pas le cas de la dernière offre que nous avons sélectionnée.

Il s'agit de Tidal qui appartient majoritairement aux artistes qui enrichissent le catalogue de leurs albums comme Jay-Z, Beyonce, Madonna, Rihanna… Daft Punk, Indochine. C'est un des gros avantages de cette plateforme.

Aucune sortie d’album ne peut vous échapper. Par contre avec Tidal, vous ne pourrez pas lire toute votre discothèque en mode aléatoire ce qui peut paraître frustrant à l’usage. Pourquoi la choisir alors ?

Parce que c’est la seule plateforme qui propose au-delà des 3 mois d’essais gratuits un abonnement famille à 24,99€ pour 5 personnes en version Hi-Fi Master.

De quoi faire plaisir au petit dernier fan de Jul, Deluxe ou de IAM et des autres artistes du sud et pourquoi pas à votre belle mère.

Un mot du son pour évoquer ce qui aussi un des arguments mis en avant pour Tidal. Cette plateforme est en effet la seule à vous proposer du son MQA, Master Quality Audio en qualité studio tel que l’a voulu l’artiste lors de l’enregistrement.

En résumé, n'hésitez pas en cette période de confinement à tester sans engagements ces sites de streaming musical Hi-Fi et notamment Tidal et Deezer avec leurs offres d’essai longues de 3 mois.

N'oubliez pas néanmoins de vous désabonner avant la fin de votre période d'essai car si vous oubliez de le faire, l'abonnement deviendra payant au terme de l'essai... à moins que vous soyez conquis par ce son Hi-Res ou MQA.