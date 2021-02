Découvrez Abi Bernadoth, le gagnant de "The Voice", et son titre "Viens"

Abi Bernadoth a été révélé dans l'émission "The Voice"

Un passionné de musique

Originaire d’Haïti, Abi Bernadoth grandit à Saint-Gratien dans le Val-d’Oise en région parisienne. Son père l’encourage très tôt à faire de la musique. Il intègre le conservatoire municipal d’Épinay-sur-Seine où il apprend à jouer du saxophone. Quelques années plus tard, à l’adolescence, il s’essaye au piano, à la guitare, à la batterie mais aussi au chant en rejoignant la chorale de son conservatoire.

Son destin d’artiste bascule le jour où il décide de chanter en public malgré son manque de confiance en lui. Aurélie Konaté, qui a participé à la Star Academy 2, assiste à son concert. Elle est impressionnée par son aisance vocale et lui propose de le présenter à Bruno Berberes qui s’occupe du casting de "The Voice". L’aventure commence !

Un rêve éveillé

En 2020, Abi Bernadoth participe à la neuvième édition du télé-crochet de TF1 dans l’équipe de Pascal Obispo. Il fait sensation avec ses reprises, notamment avec "Lovely" de Billie Eilish. Quelques mois plus tard, il remporte la grande finale avec plus de la moitié des votes du public.

Cette victoire donne un coup d’accélérateur à sa carrière. Il signe un contrat dans une grande maison de disques et son premier EP "C’est ma chance" sort en octobre. Le jeune chanteur y dévoile cinq premiers titres, dont "Viens" qui est diffusé actuellement sur France Bleu.

Le premier album d'Abi Bernadoth devrait sortir dans le courant de l'année. L’enregistrement de ses chansons a été un vrai challenge pour lui qui avait l’habitude d’écrire, de composer et de chanter uniquement en anglais. Guidé par Pascal Obispo, il a réussi à s’approprier les textes en français de Ben Mazué et à conserver les sonorités soul et R&B qui le caractérisent.

Abi Bernadoth a hâte de faire découvrir le résultat de son travail au public. En attendant, il a interprété la version française du générique de "Soul", le dernier long-métrage des studios Pixar/Disney. Encore une fois, le jeune chanteur a réalisé un de ses rêves.