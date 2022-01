Découvrez "Adulte jamais" le nouvel album de Marc Lavoine

Ce vendredi 14 janvier, découvrez sur France Bleu les plus belles chansons de l'album "Adulte jamais" de Marc Lavoine.

Quatre ans après son dernier album studio Je reviens à toi, écoulé à quelque 70.000 exemplaires, Marc Lavoine revient pour notre plus grand plaisir avec un nouvel album. Douze chansons dont des duos inédits avec Grand Corps Malade et Virginie Ledoyen. Ce vendredi 14 janvier, découvrez sur France Bleu tout au long de la journée, les titres du nouvel album de Marc Lavoine, Adulte jamais.

Adulte jamais

Après Le train, premier extrait de son nouvel album à écouter dans la Playlist 100 % France Bleu, Marc Lavoine nous présente ce vendredi 14 janvier les autres extraits : Cœur d'occasion, Adulte jamais, Nuages blancs, Jusqu'à ce que l'amour nous sépare, Le long de toi ou encore Manhattan.

Un album qui évoque évidemment le thème "favori" du chanteur : l'amour sous toutes ses facettes, avec un titre co-écrit avec sa compagne (L'amour iceberg) et de nouveaux duos à découvrir. Un album qui va plus loin en dépeignant le monde des adultes dans ses fausses certitudes, son train de vie élevé, le tout à travers la poésie et le regard d'éternel émerveillé qu'est Marc Lavoine.

Au micro de David Lantin, qui l'a rencontré, Marc Lavoine nous parle de la pochette de l'album et de son frère.

Marc Lavoine - À propos de la pochette de l'album et de son frère Copier

Pourquoi le choix de ce thème du monde des adultes pour son quatorzième album, Adulte jamais ?

Marc Lavoine - Le choix de ce thème du monde des adultes Copier

À propos de sa participation dans le jury de l'émission The Voice sur TF1.

Marc Lavoine - A propos de The Voice Copier

Quels souvenirs garde-t-il de ses précédents duos ?

Marc Lavoine - Ses souvenirs de duos Copier

France Bleu vous propose de découvrir ce nouvel album tout au long d'une journée spéciale, ce vendredi 14 janvier. Et dès 19h, retrouvez Marc Lavoine aux côtés d'Arnold Derek dans "Accès Direct".

